Kemalpaşa Belediyesi tarafından Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisleri’nde, 5-14 yaş arası çocuklar için verilen yüzme kursları, haftada 5 gün düzenlenerek toplamda 600 öğrenciye yüzme eğitimi sağlıyor. Kursların sonunda düzenlenen eğlenceli yarışmalar ile çocukların spora olan ilgisinin artırılması hedefleniyor.

"Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yüzme kurslarının çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Türkmen, "Eğitmenlerimiz eşliğinde düzenlediğimiz yüzme kursları ile çocuklarımız hem yüzmeyi öğreniyor hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımız için yaz tatili boyunca yüzme kursunun yanında kültür, sanat ve spor kursları da düzenliyoruz. Bu kurslarla onların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak boş zamanlarını sportif ve sanatsal faaliyetlerle geçirmelerini istiyoruz" dedi.