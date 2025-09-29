İzmir Kemalpaşa ilçesinde çöplükte çıkan yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Kemalpaşa’da çöplükte yangın çıktı

İzmir Kemalpaşa ilçesinin Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkiinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöplükte yangın çıktı. Çöplerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine götürülmek üzere toplandığı alanda başlayan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Duman ve kötü koku ilçe merkezine ulaştı

Yangının büyümesiyle birlikte, bölgeden yükselen duman ve kötü koku, rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar ulaştı. Çevre halkı, duman nedeniyle zor anlar yaşarken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangına müdahale ediliyor

Bölgedeki itfaiye ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemezken, olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.