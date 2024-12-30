Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne ulaşım, İzmir’in çeşitli noktalarından oldukça kolaydır. Hem toplu taşıma araçları hem de özel ulaşım seçenekleriyle hastaneye rahatlıkla ulaşılabilir. Özellikle metro, otobüs ve dolmuş hatları ile hastaneye erişim sağlamak mümkündür. Adnan Menderes Havalimanı’ndan gelenler veya şehir içinden gelen vatandaşlar için farklı güzergahlar ve aktarma noktaları bulunmaktadır. Bu yazımızda, Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne ulaşım yollarını ve iletişim bilgilerini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Havalaanından Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar Metro (İZBAN) yolu ile Bornova Evka-3 yönüne giden Metroyu kullanarak Bornova Evka-3 durağında 988 numaralı Kemalpaşa ESHOT otobüsü aracılığı ile Kemalpaşa Hastane durağında inilerek hastaneye ulaşım sağlayabilecekler.

Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne giden dolmuş hatları

Evka 3 Metrodan 988 nolu ESHOT ile Bornova Metrodan İzmir-Kemalpaşa dolmuşu ile (Güzergah: Ege Üniv. Kampüs girişi, Bornova Kipa) ulaşım sağlayabilirler.

Basmane Tren Garından ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar ise Metro ile Bornova Evka-3 yönüne giden Metroyu kullanarak Bornova Evka-3 durağında (988) numaralı Kemalpaşa ESHOT otobüsü aracılığı ile Kemalpaşa Hastane durağında inilerek hastaneye ulaşım sağlanabilmektedir.

KURUM: KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ

ADRES: 8 Eylül Mahallesi Kırovası Kume Bulvarı 81/1 Sokak Kemalpaşa/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 878 75 75

FAKS: +90 (232) 878 80 30

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://kemalpasadh.saglik.gov.tr/