Kemalpaşa’dan İzmir istikametine giden otoyolda, Belkahve Tünelleri’ne gelmeden önce büyük bir trafik kazası gerçekleşti. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı ve olay yerine güvenlik ekipleri ile kurtarma araçları sevk edildi.

500 metrelik trafik yoğunluğu

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Şu anda, kazanın olduğu noktadan geriye doğru 500 metre civarında yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşanmakta. Otoyolu kullanacak sürücülerin bu bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergahlar tercih etmeleri öneriliyor.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, kazanın yaşandığı bölgeye yaklaşan sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını tavsiye ediyor. Kazanın neden olduğu trafik sıkışıklığının çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yol durumu hakkında güncel bilgilere ulaşmak için trafik uygulamaları veya radyo yayınlarının takip edilmesi öneriliyor.