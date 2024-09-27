Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), yeni dönemin ilk Perşembe Toplantısı’nda imalat sanayindeki düşüşe dikkat çekti. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, son 1.5 yılın en düşük kapasite kullanım oranlarının sanayicilerin rekabet gücünü ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. “Sanayici ve ihracatçı her geçen gün rekabet gücünü kaybediyor, maalesef bunun yansımasını işsizliğin artması olarak göreceğiz,” diyen Işıklı, ekonomik verilerin iç açıcı olmadığını vurguladı.

İmalat sanayisinde durgunluk uyarısı

Toplantıda, kapasite kullanım oranındaki düşüşün sanayide büyük bir durgunluğa yol açtığını belirten Işıklı, kur baskısı ve maliyet artışlarının ihracatçının rekabet gücünü kaybetmesine neden olduğunu ifade etti. “Bu durum, üretim sürecini değil, iş gücünü koruma ve yeni istihdam yaratma kapasitesini de düşürüyor,” dedi. KESİAD Başkanı, bu durumun artan işsizlik oranlarını da kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Finansmana erişimde kolaylık talebi

Yeşim Işıklı, sanayinin sürdürülebilirliği açısından hükümetin daha fazla desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Finansmana erişim kolaylıklarının sağlanması ve maliyetlerin kontrol altına alınması için destek mekanizmalarının devreye sokulması elzemdir,” dedi. Aksi takdirde, kepenk kapatma hikayelerinin artacağını belirtti.

Eğitimde destek projeleri

İmalat sanayisindeki zorlukların yanı sıra, KESİAD, yaz döneminde de çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attı. Işıklı, “Kemalpaşa Yeni Kurudere İlkokulu’ndaki yenileme çalışmalarımız sona yaklaştı,” diyerek okulun güvenlik sorunlarını giderme, ısınma çözümü sağlama ve genel bakım ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Yurt dışında şirket kurma fırsatları

Toplantıda, sponsor kuruluşlar Smart Citizenship ve ArzeJobx, yurt dışında şirket kurma ve vatandaşlık yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı. Almanya’ya bayilik açma ve ihracat konularında iş insanlarına rehberlik edeceklerini belirttiler. Toplantının sonunda, yeni üye olan Arzu Külahçıoğlu Altıntoz ve Osman Uğuz’a üyelik plaketleri takdim edildi.