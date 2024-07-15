Bunlar da ilginizi çekebilir

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Kara, buradaki konuşmasında, hain darbe girişiminde milletin meydanlara inerek güvenlik güçlerinin yanında yer aldığını belirterek, vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini dile getirdi.

Demirci Belediyesi Hizmet Binası'nın bahçesinde ise "AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi" açıldı.

Protokol üyeleri daha sonra Alaca Camisi'ndeki mevlit programına katılarak dua etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindekiler şehitlikteki kabirleri gezerek dua etti.

Cennet Bahçesi Kabristanı'ndaki programda ise şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Halil Efendi Camisi'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

Türkiye'nin bu mücadeleyle dünyaya mesaj verdiğine işaret eden Sarı, mücadelenin örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

Kaymakam Sarı, törendeki konuşmasında, milletin devletle omuz omuz vererek hain darbe girişimine karşı mücadele ettiğini anımsattı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an'ı Kerim okunarak dua edildi.

İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi için kurtarma ekibi sevk edildi

İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklenen gemi için kurtarma ekibi sevk edildi

Kemalpaşa ilçesindeki Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve vatandaşlar katıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ve Manisa'nın Demirci ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma törenleri düzenlendi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.