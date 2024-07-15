İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar için dua edildi. Programda konuşma yapan Kaymakam Musa Sarı, 15 Temmuz gecesi milletin devletle omuz omuza vererek hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi vurguladı. Sarı, "Bu mücadele, Türkiye'nin bağımsızlık ve demokrasiye olan bağlılığının dünyaya ilanıdır. Türk milletinin azmi ve kararlılığı, tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir" dedi.

Şehitler unutulmadı

Anma etkinlikleri, Cennet Bahçesi Kabristanı'nda devam etti. Şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar okundu. Daha sonra Halil Efendi Camisi'nde mevlit okutuldu ve katılımcılara lokma ikram edildi. Tören boyunca vatandaşlar, şehitlerin anısını yaşatmak ve demokrasiye olan bağlılıklarını göstermek için bir araya geldi.

"Milletimizin cesareti ve kararlılığı"

Kaymakam Sarı, konuşmasında, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek demokrasiye sahip çıktığı bir gece olduğunu ifade etti. "Bu aziz vatanın her karış toprağı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve bu topraklar üzerinde hain planlara asla izin verilmemiştir. Milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları verildi

Kemalpaşa'daki anma programı, çeşitli etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir araya gelerek demokrasiye olan inançlarını ve şehitlere olan minnetlerini bir kez daha dile getirdi. Etkinlikler, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.