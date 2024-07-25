Kemalpaşa'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, abartılı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik çalarak çevreyi rahatsız eden bir otomobil sürücüsü tespit edilerek yakalandı. Polis ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde, yol keserek egzoz sesi çıkardığı görülen sürücüyü kısa sürede buldu.

İdari para cezası ve trafikten men kararı

Kemalpaşa Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan işlemler sonucunda, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesildi. Ayrıca, çevre ve trafik güvenliğini tehlikeye atan aracın trafikten men edilmesine karar verildi.

Yılın ilk yarısında 345 araca ceza kesildi

Kemalpaşa'da trafik denetimleri yıl boyunca devam ediyor. Yılın ilk yarısında, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket eden 345 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı caydırıcı önlemler alınarak, 120 araç trafikten men edildi.