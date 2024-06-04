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Vali Elban, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve ailesine plaket ile teşekkür belgesi verdi.

Ulucak Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapılan İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezinin açılışına Vali Süleyman Elban , AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da davetli katıldı.

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