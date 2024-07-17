Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyebilmek için kumar faaliyetlerini paravan olarak kullandıkları belirlenen ‘Demirbaşlar’ olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Şüphelilerin kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para verip senet düzenledikleri, borçlarını ödeyemeyenlere icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle 40 kişiden yaklaşık 7 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, kumar oynatarak borçlandırdıkları vatandaşlara yüksek faiz oranlarıyla para verip senet düzenleyerek yaklaşık 7 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonun Detayları

Operasyon bugün saat 05.30'da eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 94 adet 7.65 mm çapında fişek, 34 adet 9 mm çapında fişek, 14 adet 12.70 kalibre kartuş, 4 şarjör, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi. Şüpheliler kumar oynatarak borçlandırma, yüksek faiz oranlarıyla para verme, senet düzenleme ve icra takibi başlatma yoluyla haksız kazanç elde etmek ile suçlanıyor.