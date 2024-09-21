İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu durdurulan bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler A.D. ve D.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ihbar üzerine harekete geçti

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli bir aracın Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri aracı durdurarak arama yaptı ve seri numaraları kazınmış 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Evlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Operasyonun ardından gözaltına alınan A.D. (51) ve D.A. (33)'nın evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız bir av tüfeği, 2 hassas terazi, 60 gram uyuşturucu ve 10 adet tabanca parçası bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Operasyonların yanı sıra, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı da önleyici bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, özellikle pazar yerleri gibi kalabalık alanlarda vatandaşları dolandırıcıların kullandığı yöntemler konusunda uyardı.

Ekipler, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, savcı veya hakim gibi meslek gruplarına mensup kişiler olarak tanıtarak insanları kandırdığını ve bu tür olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, telefon bankacılığı ve araç alım satımı gibi işlemler sırasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.