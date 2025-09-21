İzmir Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alana yakın bir bahçe evinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Ev tamamen yandı, ancak yangının ormana sıçraması engellendi.

İzmir Kemalpaşa ilçesinin Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisinde, ormanlık alana yakın bir bahçe evinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve bahçe evini tamamen sardı.

İhbar üzerine hızla müdahale edildi

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 4 arazöz, 2 uçak ve helikopterle olay yerine intikal etti. Ayrıca itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sayesinde yangın, ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Maalesef, yangın sonucu bahçe evi tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar büyük oldu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.