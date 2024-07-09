İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak suçlarından 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.O.'nun (34), Sütçüler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalandı

Polis ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda firarinin saklandığı eve operasyon düzenledi. Y.E.O., düzenlenen bu operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Y.E.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası

Y.E.O., uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak suçlarından aldığı 8 yıl 11 ay 15 günlük hapis cezası nedeniyle aranmaktaydı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanan firari, cezasını çekmek üzere cezaevine sevk edildi.