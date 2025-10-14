Kemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 kişilik temizlik ekibi, belirli bir program çerçevesinde ilçe merkezi ve mahallelerde yer alan cami, cemevi ve türbelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 80 cami, 3 cemevi ve 3 türbede halılar temizleniyor, camlar, kapılar ve ibadet alanları detaylı şekilde siliniyor ve lavabolar yıkanıyor. Ayrıca ibadethanelerin çevresinde de bakım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için yürütülen temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ilçedeki tüm ibadethanelerin toplumun manevi yaşamındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi, 'İbadethanelerimiz sadece ibadet edilen yerler değil, birlik, beraberlik ve kardeşliğin yaşandığı, toplumumuzun manevi hayatını ayakta tutan kutsal mekanlardır. Kemalpaşa Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor ve tüm ibadethanelerimizin temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, planlı bir şekilde çalışarak camilerimizin, cemevlerimizin ve türbelerimizin temizliğini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz.'