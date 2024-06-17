İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Akalan yol kontrol noktasında görev yapan jandarma trafik ekipleri, durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutladı.

Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı İzmir-İstanbul Otoyolu'nda denetimler sıklaştırıldı.

Jandarma ekipleri de İzmir girişinde bulunan Akalan gişelerinde yaptıkları kontrolde İzmir'e gelen vatandaşları, bayram şekeri ve çikolata ikramıyla karşıladı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel'in de katıldığı uygulamada ekipler, yolcu otobüsü ve otomobillerde bulunan vatandaşların bayramını tebrik etti.



Öte yandan Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kapsamında da uygulama noktasında mola veren araçlardaki çocuklarla pasta kesildi.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, aşırı hızdan kaçınma ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmama konularında da uyarılarda bulundu.