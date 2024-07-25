İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda üç kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede üç iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığına dair istihbarat aldı. Bunun üzerine, polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun detayları

Operasyon kapsamında, farklı markaların etiketleri basılmış, dolu ve boş halde toplam 50 bin 760 adet kaçak makaron, 137 adet elektronik sigara ve likit malzeme ile 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bu malzemelerin yanı sıra çeşitli kaçak sigara aksesuarları da bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı

Adrese yapılan baskında şüpheliler A.A., Ş.T. ve S.Ö. gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun ardından olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.