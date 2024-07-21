İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, Kemalpaşa'daki mezarlık sorununu kökten çözüyor. 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren defin işlemlerinin başlatılacağı Kemalpaşa Yeni Ansızca Mezarlığı'nın açılışıyla ilçedeki mezarlık sorunu çözülecek.

Başkan Elitaş'ın sosyal medyadan paylaştığı açıklama şu şekilde:

"Emekçi kardeşlerimiz ile birlikte pazar mesaisinde yarın defin yapmaya başlayacağımız Kemalpaşa Yeni Ansızca Mezarlığındayız.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde, kentimizin dört bir yanına ulaştırdığımız hizmetin kalitesini daha yüksek seviyeye taşımak için azami gayret göstermeye devam edeceğiz."

Mezarlık sorununda sona doğru

Haziran ayında ilçedeki mezarlık sorunuyla ilgili de Kemalpaşa Belediyesi şu paylaşımı yapmıştı:

"Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Akalan Yeni Mezarlık Alanı’nda (4.850 m2) ve Ansızca Yeni Mezarlık Alanı’nda yapılan tesviye çalışmaları ile yeni mezarlık alanları defin işlemleri için hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca Cennet Bahçesi Mezarlığı’nın kapasitesinin genişlemesi ile ilgili süreç İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürülmektedir."