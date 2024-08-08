İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bugün öğleden sonra çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen geniş çaplı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Karabel mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Ekipler yangına hızlı müdahale etti

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yönlendirilen 4 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, ve bir dozer, olay yerine hızla intikal etti. Ekipler, hem havadan hem de karadan yapılan etkili müdahale ile alevlerin yayılmasını durdurdu ve yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Şu anda, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.