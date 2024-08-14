Kemalpaşa Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ilaçlama ekipleri, 4 araç ve 4 personelle her gün sahada aktif olarak çalışıyor. Karasinek ve sivrisineklerin en çok görüldüğü gün doğumu ve gün batımı saatlerinde yapılan ilaçlamalar, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen kimyasallarla gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar, Kemalpaşa’nın 48 mahallesinin tamamında yılın her ayı kesintisiz olarak devam ediyor.

Kritik noktalara yoğun ilaçlama

Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Kemalpaşa’da, kanatlı hayvan işletmeleri 5 milyon kapasiteye ulaşmış durumda. Bu nedenle, haşereyle mücadeleye ayrı bir önem veriliyor. Larva mücadele çalışmaları, sinek üremesine elverişli gübrelik alanlar, organik atık alanları, su birikintileri, atık su kanalları, kanalizasyon, foseptikler ve çöp konteynerları gibi bölgelerde yoğun şekilde yapılıyor.

"Her türlü tehdide karşı çalışıyoruz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, çalışmaların detaylarını şu sözlerle anlattı: “Tüm mahallelerimizde sinek, larva ve uçkun mücadelesini sürdürüyoruz. İlçemiz, hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu yerlerden biri ve kanatlı hayvan işletmeleri büyük bir kapasiteye sahip. Bu durum, sivrisinek ve karasineklerin üremesi için uygun koşullar yaratıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, huzur ve sağlıklarını korumak en büyük önceliğimiz. Her türlü tehdide karşı etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”