Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ulucak Çok Amaçlı Spor Salonu ve Mehmet Ali Özüdoğru Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenlerde kursiyerlere mavi-beyaz renklerde, Kemalpaşa Belediyesi logolu formalarını bizzat teslim etti. Etkinliğe çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterirken, Başkan Türkmen kursiyerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Belediye bünyesinde futboldan voleybola, cimnastikten tenis ve pilatese kadar birçok branşta sürdürülen kurslar, tamamen ücretsiz ve belediyenin kendi kaynakları ile uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Sporu yaşam biçimi haline getirmek hedefi

Törende konuşan Spor Koordinatörü Ahmet Deniz Kayalı, “Kemalpaşa’da her yaştan vatandaşımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Başkanımızın desteğiyle binlerce kursiyerimize en iyi şartlarda eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın spora yönelmesi, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri açısından çok önemli. Başkan Türkmen’e spor ve sporcuya verdiği değer için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Türkmen: Spor, geleceğe açılan bir kapı

Başkan Mehmet Türkmen ise spor yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, “Spora ve sporcuya yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Binlerce Kemalpaşalı, belediyemizin sunduğu geniş yelpazedeki kurslardan faydalanıyor. Çocuklarımızın spora olan ilgisini görmek, onların sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. Spor kurslarımızı büyüterek her yaştan vatandaşımıza ulaşmayı ve özellikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Spor bizim için sadece bir etkinlik değil, geleceğe açılan bir kapıdır” ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa’da gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukların sporla tanışması ve yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Başkan Türkmen’in öncülüğünde belediye, spor kurslarıyla ilçedeki spor kültürünü yaygınlaştırmayı sürdürüyor.