Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki vatandaşların hastaneye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla şehir içi hastane servisi başlatıyor. 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan seferler, otobüs garajı ile devlet hastanesi güzergahında gerçekleştirilecek. Bu hizmet, özellikle ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Haftanın her günü sefer yapılacak

Yeni başlatılan ücretsiz hastane servisi, hafta içi her gün 08:30'da başlayıp 08:45'te dönüş yapacak, bir diğer sefer ise 13:00'da başlayıp 13:45'te geri dönüş yapacak şekilde düzenlendi. Ayrıca Cuma günleri ise, kalkış ve varış noktalarından biri olarak Kemalpaşa Ziraat Odası (Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri) kullanılacak.

Mahalle muhtarlarına bilgilendirme

Belediye, bu yeni hizmetin vatandaşlar tarafından etkili bir şekilde kullanılması için Kemalpaşa mahalle muhtarlarını bilgilendirerek, tüm detayları aktardı. Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, mahalle sakinlerinin ulaşım konusundaki taleplerine yönelik çözüm üretmeye devam ediyor.

"Ulaşımda önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçim sürecinde gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizde en çok karşılaştığımız taleplerden biri şehir içi ulaşım sorunu idi. Özellikle Soğukpınar ve Atatürk Mahalleleri gibi otobüs güzergahlarının dışında kalan bölgelerdeki vatandaşlarımız için bu hizmet büyük bir önem taşıyor. Artık otobüs garajı ile hastane arasında sefer yaparak, ulaşımda önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız. Bu yeni hizmetin Kemalpaşa'mıza hayırlı olmasını diliyor, vatandaşlarımıza kolaylık sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.