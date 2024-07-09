Halilbeyli Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında Halilbeyli Kırı mevkiinde tarım arazisinde yangın çıktı. Aleviler fark eden şikayetçi değiller, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiler. İhbar üzerine bölge İzmir ve Manisa ormancıları ile Kemalpaşa ve Turgutlu ormancıları sevk edildi. Alevlere karadan çok sayıda itfaiye aracı ve aracı, havadan da 2 helikopterle müdahale edildi. Yeni yetmeler de iş makineleriyle yanıp tutuşuyorlardı. yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alınarak yangında 2 çiftlik zarar görüldü. İnnovasyon araştırması.

Kaynak: DHA