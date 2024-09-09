Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, bu anlamlı günü vatandaşlar için unutulmaz kıldı. İşte detaylar:

Fener alayı sokakları aydınlattı

Kemalpaşa’nın 102. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, Türk bayrakları ve meşalelerle donatılmış sokaklarda başladı. Etkinlikler, 8 Eylül İlköğretim Okulu’nun bahçesinden başladı ve Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’na kadar bando eşliğinde marşlar söylenerek devam etti. Fener alayı sırasında sokaklar, meşalelerin ve havai fişeklerin aydınlattığı bir atmosferle doldu.

Keyifli bir akşam

Fener alayının ardından, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda zeybek gösterisi ve Fondip konseri düzenlendi. Katılımcılar, zeybek danslarıyla coşarken, Fondip grubunun enerjik performansı ile keyifli bir akşam yaşadı. Etkinlikler, Kemalpaşalılar için hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu.

Katılımcılar ve protokol

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in Ankara’da olması nedeniyle katılamadığı etkinlikte; Belediye Başkan Vekili Nejat Özden, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci grupları ve vatandaşlar yer aldı.

Kemalpaşa’nın kurtuluşu, bu yıl da büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı. 102. yıldönümü etkinlikleri, bölge halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.