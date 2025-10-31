AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın girişimleriyle hızla tamamlanan binanın açılış töreni, 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

İlçe Kaymakamı Musa Sarı ve AK Parti İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar ile birlikte çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Milletvekili Kırkpınar, “Kemalpaşa için büyük bir ihtiyaçtı. Özellikle tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde bu yatırım, Sayın Bakanımızın katkılarıyla hayata geçti. Yapım süreci hızlı ilerledi ve bugün açılışını yapıyoruz” dedi.

Modern mimarisi, geniş hizmet alanları ve teknik donanımıyla yeni adliye sarayının; vatandaşların işlemlerini hızlandırması, personel çalışma koşullarını iyileştirmesi ve adli süreçlerde verimliliği artırması bekleniyor.