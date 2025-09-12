İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, Kemalpaşalılar kaliteli ve sağlıklı ekmeğe piyasa fiyatının neredeyse yarısına erişebilecek.

İlk Halk Ekmek büfesi önümüzdeki günlerde Rekreasyon Alanı’nda hizmete açılacak. Daha sonra Osmanlı Parkı ile birlikte Ören, Armutlu, Bağyurdu, Ulucak, Örnekköy ve Sütçüler mahallelerinde de büfeler faaliyete geçirilecek. Böylece merkez ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar eşit şekilde bu hizmetten yararlanabilecek.

Piyasa fiyatı 15 TL olan ekmek, Halk Ekmek büfelerinde yalnızca 8 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca herkesin bu hizmetten eşit yararlanabilmesi için bir kişi tek seferde en fazla 5 ekmek alabilecek. Proje sayesinde vatandaşlar, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ekmeğe ulaşabilecek.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Halk Ekmek projesinin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ekonomik zorlukların giderek arttığı bu dönemde, vatandaşlarımızın sofrasına bir nebze katkı sunmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde Halk Ekmek projesini ilçemize kazandırıyoruz. İlk satış büfemizi kısa süre içinde Rekreasyon Alanı’nda hizmete açacağız. Ardından Osmanlı Parkı ve farklı mahallelerimizde yeni büfelerle vatandaşlarımızın yanında olacağız.

Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı yalnızca 8 TL olacak. Daha önce ‘Kemalpaşa’nın Sofrası Halk Lokantası’ sloganıyla başlattığımız projelerimize halkımızın yoğun desteği olmuştu. Şimdi de ekmeğimizi paylaşarak, vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Kemalpaşa Belediyesi, bu proje ile ilçede sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimi kolaylaştırarak vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İlk Halk Ekmek büfesi, önümüzdeki günlerde hizmete girecek.