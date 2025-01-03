Kemalpaşa Belediyesi’nde 2025 yılının ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan gelen 7 rapor ve birimlerden gelen 4 önerge görüşüldü. Bunlardan 6’sı kabul edilirken, 4 önerge ise komisyonlara sevk edildi. Ayrıca, 2024 yılı çalışmaları değerlendirilerek 2025 yılı projeleri ve hedefleri ele alındı.

"Verdiğim her sözü tutuyorum"

Başkan Mehmet Türkmen, meclis toplantısında Ak Parti Grup Başkan Vekili’nin 9 aylık döneme dair eleştirilerine cevap verdi. Türkmen, burs sözü konusunda, “275 öğrencimize burs sağlıyoruz. Şahsımla ilgili verdiğim tüm sözleri yerine getiriyorum. Müracaat eden her üniversite öğrencisine destek oluyorum,” dedi. Ayrıca, Damlacık Mahallesi'nde okul yapılacağı sözünü hatırlatarak, "Devlet yapmazsa ben yapacağım demiştim, sözümde duracağım," ifadelerini kullandı. Başkan Türkmen, 2025 yılında yeni taziye evleri, kreşler ve sağlık ocakları yapmayı planladıklarını, 2026’da ise Şehir Kompleksi’ni ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

Mezarlık ve GES projeleri

Başkan Türkmen, mezarlık alanlarının genişletilmesi ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri hakkında bilgi verdi. “Ansızca ve Akalan mahallelerinde yeni mezarlık alanlarımız hazır. Ayrıca, Halilbeyli Mahallesi’nde kurmayı planladığımız GES projesi hazırlıkları tamamlandı. Proje, 35 ayda kendini amorti edecek ve belediyenin elektrik maliyetini sıfırlayacak” dedi.

Kent Lokantası geliyor

Türkmen, sosyal projeler kapsamında ilçe merkezinde yakında açılacak Kent Lokantası hakkında da bilgi verdi. Lokantanın, aşevi olarak da hizmet vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayacağını açıkladı. Ayrıca, Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı ve yeşil alan yatırımları ile ilçeye sosyal yaşam açısından değer katacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Vatandaşın kuruşunu hesap ediyoruz"

Başkan Türkmen, makam aracı eleştirilerine yanıt verirken, “Eski araçları satıp yenisini aldık. Belediyenin 10 lirası bana geçiyorsa, 100 liram halka geçiyor. Vatandaşın kuruşunu bile hesap ediyoruz” dedi. Ağaç sökme ve dikme makinesi hakkında da konuşan Türkmen, bu aracın tamir edildiğini ve yeniden kullanıma sunulacağını belirtti.

Kemal Baysak'ın adı yaşatılacak

Toplantıda, rahmetli Ahmet Kemal Baysak’ın adının Halilbeyli Mahallesi’ndeki kültür merkezine verilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Türkmen, Baysak’ın Boşnak kültürüne yaptığı katkılara dikkat çekti. Meclis toplantısında, Denetim Komisyonu üyeleri de seçildi. CHP’den Mehtap Çınar, Nejat Özden ve Ayşe Erol 19’ar oyla komisyona girerken, AK Parti’den Halil Şenol Hamarat ve MHP’den Canip Han 18’er oyla komisyon üyeliğine seçildi.