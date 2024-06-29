İspanya'nın Bask bölgesinde nadir görülen bir keman örümceği ısırığı, ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Bu örümceğin zehri, yaraya enzim bırakıp proteinleri eriterek nekroza neden olabiliyor. Yetkililer, örümceğin zehrinin ölümcül olabileceğini belirtti.

Yakın dönemde bir kişinin üç kez keman örümceği tarafından ısırıldığı ve son ısırığın nekrozla sonuçlandığı bildirildi. Bu tür ısırıklar, 2006'dan bu yana İspanya'nın farklı bölgelerinde de görüldü. Özellikle 2019 yılında birçok kişi bu örümcek ısırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor

Peru'da yaşanan ciddi bir vakada, 9 yaşındaki bir çocuk keman örümceği ısırığının ardından akut böbrek yetmezliği geçirdi ve 10 gün yoğun bakımda kaldı. Bu tür vakalar, keman örümceğinin zehrinin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.

Keman örümcekleri genellikle ulaşılması zor çatlaklarda ve köşelerde saklanıyor. Geceleri avlanmak ve çiftleşmek için yuvalarından çıkıyorlar. Bu örümceklerin ağları düzensiz ve pamuksu bir yapıya sahip. Boyları 1 ila 3 santimetre arasında değişiyor. Altı gözü olan bu örümcekler, kırmızımsı kahverengi görünümü ve ince bacakları ile tanınıyor.

Tehlike artıyor mu?

İspanya'da keman örümceği ısırıklarının artması, halk arasında paniğe neden oluyor. Zehrin ölümcül olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, bu tehlikeli örümceklerin yayılımı konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiği aşikar. İspanya'nın farklı bölgelerinde yaşayanlar, bu örümceklere karşı daha dikkatli olmalı.