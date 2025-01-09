İzmir'in en eski ve en yoğun alışveriş caddelerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı'nda, bir dükkan sahibinin kira artışı talebi gündeme bomba gibi düştü. Kira bedelini mevcut 17.000 TL'den 170.000 TL'ye yükseltmek isteyen dükkan sahibi, hem dükkan kiracısını hem de çevredeki esnafları şaşkına çevirdi.

Tartışmalar başladı: Esnaf tepkili

Kemeraltı Çarşısı'ndaki kira artışının, ticaret hayatını olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Çarşı esnafı, kiraların bu kadar yükselmesinin, küçük işletmelerin kapanmasına neden olacağı konusunda endişelerini dile getiriyor. Bölgede yaşanan bu olay, ticaretin geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.