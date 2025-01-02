Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat’in aşkı, yıllar içinde örnek bir ilişkiye dönüştü. 2012 yılında tanışan ve 2014 yılında dünyaevine giren ikili, 12 yıldır birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde CNBC ekranlarına konuk olan Kenan Doğulu, Beren Saat’le tanıştığı ilk anı ve yıllar sonra yaptığı evlilik teklifini anlatarak merak uyandırdı.

“Zaman durdu, o anı unutamam”

Kenan Doğulu, Beren Saat ile ilk kez bir yılbaşı partisinde tanıştıklarını ve onu gördüğü anda zamanın adeta durduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, "İlk kez onu gördüğümde zaman durdu. O an çok özeldi, hemen bir hamle yaptım. Hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem de eşim oldu. Bu süreci çok güzel idare ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Beren Saat’e 4-5 evlilik teklifi: İşte Doğulu’nun o özel anları

Kenan Doğulu, Beren Saat'e yıllar içinde birkaç kez evlenme teklif ettiğini de paylaştı. Şarkıcı, "Beren'e 4-5 kez evlenme teklifi ettim. O tekliflerin hepsi özel yerlerde, özel anlarda gerçekleşti. Birçok yüzük aldım ve bunları ona takmaya karar verdim" diye konuştu