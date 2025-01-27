ABD'nin Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları, kentte büyük yıkıma yol açtı. Birçok ünlü ismin evi bu felaketten etkilendi, bunlardan biri de Kenan Doğulu ve Beren Saat'in 1 milyon 200 bin dolarlık lüks villasıydı. Yangının etkilediği bölgede, Türk ünlülerinin de evleri kül oldu.

"Bizden daha kötü durumda olanlar var"

Kenan Doğulu, villalarının yanmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. "Çok önemli değil aslında. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" diyen Doğulu, durumu büyütmemenin ve geleceğe odaklanmanın daha önemli olduğunu vurguladı.