Türk televizyonunun en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonunda büyük bir değişiklikle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2019 yılından bu yana yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuğa daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçesiyle programdan ayrılma kararı aldı. İmirzalıoğlu’nun yerine ise ekranların tanınmış ismi Oktay Kaynarca geçecek.

Oktay Kaynarca yeni sunucu olacak

Kenan İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019 tarihinden bu yana başarıyla yürüttüğü sunuculuk görevini bırakarak yeniden dizi setlerine dönmeyi planlıyor. Yarışmanın yeni sezonunda İmirzalıoğlu’nun yerine Oktay Kaynarca'nın geçeceği açıklandı. Kaynarca, güçlü oyunculuğu ve geniş hayran kitlesi ile tanınan bir isim olarak bu yeni görevinde izleyicilerin karşısında olacak.