76 yaşındaki Işık, 21 Mart 2014 tarihinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması geçirmiş ve o günden beri komadaydı. Dün hayata gözlerini yuman Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İstanbul'da özel bir hastanede ailesine teslim edildi.

Anma töreni

Kenan Işık için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlenecek. Törende, sanatçının sevenleri, meslektaşları ve ailesi onu son kez uğurlayacak. Törenin ardından, Işık'ın cenazesi Ankara'ya götürülecek. 31 Temmuz Çarşamba günü Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

21 Mart 2014 tarihinde, spor sonrasında sauna çıkışında dengesini kaybederek kafasını yere çarpan Kenan Işık, acilen hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması teşhisi konulmuştu. 4 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından komaya giren Işık, Almanya'daki evinde uzun yıllar süren bir tedavi sürecine girmişti. On yıl boyunca süren bu zorlu süreç, dün Işık'ın vefatıyla son buldu.