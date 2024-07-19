Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Türkiye'nin deprem gerçeğini temel alarak, betonarme yerine çelik konstrüksiyon yapıların inşaatına geçilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de inşaat sektörünün sürdürülebilir bir konut stratejisi ile yenilenmesi gerektiğini ifade eden Kalı, mevcut konut açığının yeni ve dayanıklı yapılarla kapatılması gerektiğini söyledi.

Deprem gerçeği ve yapı stoğunun yenilenmesi

Op. Dr. Kenan Kalı, Türkiye'nin tamamının deprem bölgesi üzerinde bulunduğunu ve bina stoğunun büyük oranda eski olduğunu belirtti. Kalı, "Farklı illerde yaşanan depremler nedeniyle binalar yıpranıyor. Avrupa'da binalar 100 yaşında bile olsa hala ayakta durabiliyor. Türkiye'de ise bir binanın ömrü ortalama 30 yıl. Bu nedenle inşaat sektöründe sağlam ve uzun ömürlü konutlar yapılmalı" dedi.

Konut sektöründeki maliyet sorunları

Kalı, konut sektörünün maliyetler nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirtti. "Yeni arz edilen konut sayısı çok az. Finansman kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle talep de baskılanmış durumda. Konut kredili satın almalar bir önceki yıla göre yüzde 57 azaldı" diye konuştu. Kalı, devletin temel barınma işini çözmesi gerektiğini, lüks konutların ise özel sektör tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de yeni konut projeleri

Gözde Grubu olarak İzmir'de farklı segmentlere yönelik konut inşaatlarını sürdüren Kalı, iki yıl içinde 1.500 konut yapmayı planladıklarını belirtti. "Alsancak, Gaziemir, Harmandalı ve Menemen'de şantiyelerimizde çalışmalarımız sürüyor. 2025 yılında 3 projeyi, 2026 yılında ise 1 projeyi tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.

Konut satışlarında beklentiler

Kalı, enflasyonun düşmesine rağmen konut satışlarının hemen artmasını beklemediğini belirtti. "İnşaat sektöründeki satışların yeniden başlaması ancak 2 yıl sonra gerçekleşebilir" dedi. Ayrıca, Malatya, Gaziantep ve Hatay'da yaşanan depremler nedeniyle devletin tüm iş gücünü bu bölgelere yönlendirdiğini, bu durumun da sektör üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.