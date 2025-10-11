Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye formasıyla Bulgaristan karşısında 2 gol atıp, 1 golün de hazırlayıcısı olan genç yıldız Kenan Yıldız, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyiyor. Bayern Münih alt yapısında gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kenan, 2022 yılında Juventus’a transfer oldu.

Kenan Yıldız’ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Kenan Yıldız, Juventus A Takımı ile olan profesyonel sözleşmesini 7 Kasım 2023’te imzaladı.

Sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.

İtalyan kulübü, genç futbolcuyu uzun vadeli projelerinin merkezine yerleştirmiş durumda.

Kenan Yıldız’ın oynadığı takımlar (Kariyer geçmişi)

Tarih Takım Kategori 01.07.2011 Regensburg Alt Altyapı 01.07.2012 Bayern Münih Alt Altyapı 01.07.2021 Bayern Münih U17 Genç Takım 01.01.2022 Bayern Münih U19 Genç Takım 12.07.2022 Juventus U19 Genç Takım 13.03.2023 Juventus B Rezerv Takım 07.11.2023 Juventus A Takım

Kenan Yıldız, 2022’den itibaren gösterdiği performansla Juventus’un en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli ne kadar?

İtalyan Serie A’da istikrarlı performansıyla adından söz ettiren Kenan Yıldız’ın güncel piyasa değeri 75 milyon Euro seviyesinde.

Transfermarkt verilerine göre bu rakam, onu en değerli Türk futbolculardan biri yapıyor.

Avrupa’nın dev kulüpleri (Real Madrid, Liverpool, PSG) genç yıldızla ilgileniyor.

Kenan Yıldız Türkiye’de hangi takımı tutuyor?

İtalya’da Juventus’un siyah-beyazlı formasıyla sahne alan Kenan Yıldız’ın Türkiye’de de Beşiktaş taraftarı olduğu iddia ediliyor.

Futbolcunun bu konuda resmi bir açıklaması bulunmasa da, sosyal medyada yaptığı beğeniler ve renk tercihleri bu iddiaları güçlendiriyor.