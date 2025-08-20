Juventus’un genç yıldızı ve A Milli Takım’ın parlayan isimlerinden Kenan Yıldız, sosyal medyada gündem olan bir çıkışıyla adından söz ettirdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen futboluyla olduğu kadar kişisel duruşuyla da dikkat çeken milli oyuncu, bir taraftarının isteğine verdiği yanıtla tartışma yarattı.

Bir hayranı, Yıldız’a imzasını dövme yaptırmak istediğini söyledi. Genç futbolcu ise bu talebe, “Dövme günah” diyerek karşılık verdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu diyalog, futbolseverler arasında farklı yorumlara yol açtı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar, Yıldız’ın inançlarına bağlı tavrını takdir ederken, bazıları ise bu tür açıklamaların futbolun dışına taşındığını ve polemik yaratabileceğini dile getirdi.

Kenan Yıldız, hem Juventus’taki performansı hem de A Milli Takım’daki çıkışıyla sahada adından söz ettirmeye devam ederken, saha dışındaki sözleriyle de gündemde kalmayı sürdürüyor.