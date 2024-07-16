Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı dönel kavşağa çarparak takla attı. Kazada ters dönen araçta sıkışan yaralı kadın sürücü, araçtan çıkar çıkmaz hamile arkadaşının yardımına koştu.

Kazanın adresi Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi oldu. Şehir merkezinden tiyatro kavşağına doğru seyreden 68 AER 143 plakalı Volkswagen marka otomobili kullanan M.Y. (23), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonuç olarak araç dönel kavşağa çarptı ve takla attı. Araçta sıkışan sürücü M.Y. ve hamile yolcu N.İ. (19), çevredeki vatandaşlar ve bekçiler tarafından kurtarıldı.

Kendini unutup arkadaşını sordu

Hurdaya dönen araçtan ilk olarak çıkarılan M.Y., hemen arkadaşının durumunu sordu ve ona yardım etti. Hamile olan N.İ., yüzündeki yarasını sürücü arkadaşının temizlemesiyle büyük bir şok yaşadı. Yaralı sürücü M.Y., kendi yaralarını unutup arkadaşının durumunu kontrol etti ve ardından birlikte ambulansa bindirildi.

Sağlık durumları iyi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.