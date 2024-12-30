Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 vatandaşı 3 milyon TL dolandırdı. Olay üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Konya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler yakalandı

Operasyon kapsamında B.Y., B.S., Y.E.S., Ö.M.P. ve H.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

3 tutuklama kararı

Mahkeme sonucunda şüphelilerden Y.E.S., Ö.M.P. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli, B.Y. ve H.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, dolandırıcılar mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Ardından mağdurlar üzerinde baskı kurarak, 3 milyon TL’yi belirttikleri hesaplara aktarmalarını sağladı. Mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dolandırıcılara ulaşan emniyet ekipleri, operasyonla şahısları yakaladı.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelilerin tespiti ve suç ağının detaylarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.