Türk pop müziğine damgasını vurarak uzun yıllardır sektörde hem özel hayatıyla hem de müzikal kariyeriyle ön planda olan başarılı sanatçı ''Ozan Orhon''; yeni şarkısı “Huzur”u dinleyicisiyle buluşturdu.

Huzur’un sözü ve müziği yeni son dönemin dikkat çeken söz yazarlarından; Şahin Ağasoy, Sheyh Ree ve güçlü aranjesi; Orkhan Bagirov imzası taşıyor. Şarkının mix&master çalışmasını ise Buğa Kunt üstlendi. House Pop tarzında yenilikçi soundu ile dikkat çeken şarkıyla ilgili ''Ozan Orhon''; ''Ben doksanlara takılıp kalmadım, kendimi değiştirdim ve geliştirdim. Hem görünüşümle hem de müziğimle kendime format attım. Gücüm yettiği kadar formatımı güncelleyeceğim...'' dedi.

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Şarkının klip çekimlerini başarılı yönetmen Kemal Başbuğ üstlenirken; klip İstanbul’da özel bir kick boks stüdyosunun boks ringinde gerçekleşti. Ozan Orhon klip çekimleri için; uzun süre milli sporcu Levent Bulut’tan boks dersleri aldı.

Muhabir: Mesut Varlık