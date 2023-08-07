2021'de gökyüzü göstergelerinin yaklaşan Kova Çağını işaretlemesiyle birlikte sinema dünyasında eski kadim bilgileri, öğretileri, mitoloji, astroloji, arkeoloji, uzay temaları, uzak doğu öğretileri, farkındalık gibi konular da öne çıkmaya başladı.

Bilinçleri yükseltecek çağa ilerlerken gündelik hayatta epeydir "Nereden geldik, nereye gidiyoruz?"u daha çok sorgulamaya başladık.

Kişisel gelişim adına daha çok bilgilenmek ister olduk.

Gelişim ve değişim ihtiyacının talebine sinema ve sanat dünyası da önemli cevaplar verir oldu.

Bu noktada az zamanda çok bilgilendiren, görsel etkisiyle öğrenmeyi pekiştiren filmler, diziler arttı. Öğretileri kendi kültürümüzle harmanlayan Türk yapımları da hatırı sayılır başarılarıyla ilgi görüyor artık.

Bir kumanda tuşu kadar yakın dijital platformlar aracılığıyla bunlara kolayca erişirebiliyoruz.

Hali hazırda bilgi ve teknolojiye doğmuş olan Z kuşağının, yaşça ve deneyimce tecrübeli eski kuşaklar kadar bu tür yapımlara ilgi göstermesi ve anlamlandırmaları ayrıca takdire şayan.

Ruhun yolculuğuna dair 2023 tarihli üç Türk yapımı özellikle bilgi ve farkındalıklarımıza hizmetleri açısından dikkat çekici.

Zeytin Ağacı, Şahmaran ve Arayış.

Her birinde değerli bilgiler, öğretiler, yüksek farkındalığa yönelik vizyonlar, replikler işlenmiş.

Popülerliği giderek yaygınlaşan Aile Dizimi, Regresyon Terapi ve Uzak Doğu Öğretileri gibi insanın kendini arayış ihtiyacına yönelik duygusal ve ruhsal çalışmalar, alternatif şfa yöntemleri, astroloji, mitoloji, psikoloji, bilim penceresinden yorumlanmaya çalışılmış.

Zeytin Ağacı'nda atalara, köklere, onlardan aktarılan travmalara, düşünce ve davranış kalıplarına, tüm bunlardan özgürleşmenin mümkün olabileceğine değinilirken, özellikle hür irade ve kişisel çaba gerektiğinin altı çizilmiş.

"İnsanın en yakın dostu ve en ezeli düşmanı yine kendisidir..!" mesajı verilmiş.

Şahmaran'ı ise kendi kültürümüzden bir mitolojik hikaye olduğu için farklı kefeye koymak lazım. Popüler sinemada kurt adam, vampir, süper kahraman gibi daha fantastik olan hikayeler fazlaca işlendiğinden bu açıdan da farklılığı dikkat çekici.

Geçmişten bugüne kültürümüze etkilerini öğrenirken Şahmaran figürünün ve arketipinin izini sürmekle kalmadık, insanoğlunun hırs ve ihanet çıkmazıyla, beslendikçe büyüyen karanlığıyla ilgili verilen dersle de yüzleşmiş olduk.

Ne demişler; "Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran!.."

Günün sonunda seçimlerimiz, kim olduğumuzu ya da kime dönüşeceğimizi gösterir.

Şahmaran, çarpıcı biçimde anlattı bunu bize.



Ve Arayış'la medeniyetin kurallar ve dayatmalarla baskıladığı, kapitalizmin duygusuz varlıklara dönüştürmeye çalıştığı ruhlarımıza ne olduğunu sorguladık.

Önce ruh sonra beden hastalanır ya; bu bedel için nelerden, ne kadar vazgeçtik, vazgeçebiliriz anlamaya çalıştık.

Diğer yandan "Gündelik düzende var olmaya çalışırken saf mutluluk mümkün mü?" mesajı aldık.

Ve iyilik ve doğruluk yolunda bile! savaşmak mübah mıdır?

Teknik ekipleriyle, oyuncu kadrolarıyla, görsel efektleriyle, dekorları ve kostümleriyle, bilgi aktarımı ve kişisel gelişim adına destekleyici yaklaşımlarıyla Zeytin Ağacı, Şahmaran ve Arayış, öncelikle insanın uyanış yoluna hizmet ettikleri için, kimi zaman anlayışları zorlarken, kimi zaman sessiz sahneleriyle içimizdeki çaresiz çığlıkları ve imdat çağrılarını yükseltip hayatı algılarımız çerçevesinde sorgulattıkları için alkışı fazlasıyla hak ediyorlar.

Yüzyılın yalnızlaştırdığı ruhsal yolculuklarımızda, bilgi ve farkındalıkla yürüyebilmek dileğiyle...