İstanbul'dan İzmir'e 1 yaşındaki bebeğiyle seyahat eden Azra Topuz, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla iniş yaptıktan sonra valizinin kaybolduğunu öğrendi. Uçağın varışından sonra valiz teslim alanında bekleyen Topuz, valizinin yerinde olmadığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. Başta İstanbul'da kaldığı söylenen valizin Muş'a gittiği anlaşılınca şaşkına döndü.

Valizi Muş'a gitti

Azra Topuz, "Uçağa binerken valizimi teslim ettim ve İzmir'e indiğimde valizimin olmadığını öğrendim. Yetkililer önce valizimin İstanbul'da kaldığını söylediler, sonra başka birinin isminin yazılı olduğu bir kağıt verildiğini söylediler ve sonunda valizimin Muş'a gittiğini belirttiler. Nasıl olur da benim valizim Muş'a gider?" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Yaşadığı mağduriyet karşısında yetkililerin sorumluluk kabul etmediğini belirten Topuz, "İçinde değerli eşyalarım var, ancak ne o kişiyi ne de valizimi bulmak için etkili bir çözüm sundular. Şu an havalimanında bekliyorum ve valizimin en kısa sürede bana ulaşmasını istiyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.