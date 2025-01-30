Kendisini Başkomiser Sandı, Başkomser Yazınca Yakalandı!

İstanbul Esenler'de denetim yapan polis ekipleri, sahte polis Mustafa Yıldız'ı kimlik kartındaki yazım hatasından yakaladı. Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Tuna Köprüsü üzerinde denetim gerçekleştirirken ilginç bir olaya imza attı.

Kimlikteki "Başkomser" ifadesi şüphe uyandırdı

Denetim sırasında üzerinde çakar bulunan bir aracı durduran polis ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız'ın başkomiser olduğunu söylemesi üzerine kimliğini incelemeye aldı. Ancak kimlikte "Başkomiser" yerine "Başkomser" yazdığı ve "Turkish National Police" ibaresinin yamuk yazıldığı fark edildi.

Araçta sahte kimlikler ve polis yeleği bulundu

Ekiplerin araçta yaptığı aramada başkomiser rütbesi takılı polis yeleği ile birlikte iki sahte polis kimliği ele geçirildi.

Tutuklandı, yüklü para cezasına çarptırıldı

Sahte polis Mustafa Yıldız, "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca aracına çakar sistemi taktırdığı gerekçesiyle 138 bin 172 lira para cezası kesildi.

Suç kaydı ortaya çıktı

Yapılan incelemede Yıldız'ın "Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.