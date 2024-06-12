Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artışı endişe yaratıyor. Son bir hafta içinde, vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan üç kişi, KKKA teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yetkililer vatandaşları kene ısırmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kene vakaları artışta

Bu yıl 1 Ocak - 11 Haziran tarihleri arasında, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ve acil servisine, vücuduna kene yapıştığı için başvuran 400 kişi olduğu bildirildi. Bu başvurulardan 30 kişi hastanede tedavi gördü ve üç hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uzmanlar uyarıyor

Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, KKKA virüsünün gelişim süreci ve tedavisi hakkında halen bilinmeyen birçok yönün olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Baykam, "Biz de Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak enfeksiyon hastalıkları kliniğimizde bu konuda tecrübeli hocalarımızla hem ulusal, hem uluslararası çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tecrübelerimizi diğer merkezlerle paylaşarak, yeni bilgileri dünya literatürüne sunmaya çalışıyoruz" dedi.

KKKA virüsüne karşı nasıl önlem alınmalı?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler aracılığıyla insanlara bulaşan ciddi bir virüs enfeksiyonudur. Hastalık, yüksek ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve kanama gibi belirtilerle ortaya çıkar. Uzmanlar, kenelerden korunmak için açık alanlarda uzun kollu giysiler giyilmesini, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasını ve vücuda yapışan kenelerin dikkatlice çıkarılmasını öneriyor.