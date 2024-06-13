Sıcak havaların etkisiyle keneler yeniden ortaya çıktı. Anadolu'da artan kene vakaları, İstanbul'da da benzer durumların olup olmadığını gündeme getirdi. Uzmanlar, İstanbul'daki kenelerin KKKA virüsü taşımadığını açıklasa da kenelerle ve sivrisineklerle mücadele iki ay erken başladı.

Kene ısırığında ne yapmalıyız?

Keneyle karşılaşıldığında uzmanlar, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi belirtilerle başlayan hastalık süreci ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle kene riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması önem taşıyor.

Keneler nasıl çıkarılır?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğini vurguladı. "Kendi başımıza çıkarırsak tamamını çıkaramayabiliriz," diyen Akhan, parçalanan kenenin vücuda virüs bulaştırma riskinin arttığını belirtti. Ayrıca, açık alanlarda koruyucu önlemler alınmasının önemine dikkat çekti.

İstanbul'da kene ve sivrisinek mücadelesi

İstanbul'da hastalık yayan kene ve sivrisineklerle mücadele kapsamında 611 personelle riskli bölgeler ilaçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, kentteki kenelerin şu anda KKKA virüsü taşımadığını ifade etti. Eryiğit, yine de tedbirli olunması gerektiğini belirterek, kene ihbarı alındığında ilgili bölgede ilaçlama yapıldığını söyledi.

Kenelerle mücadelede alınabilecek kişisel tedbirler arasında uzun kollu giysiler giymek, pantolon paçalarını çorap içine sokmak ve kene kovucu spreyler kullanmak yer alıyor. Özellikle doğada vakit geçirenlerin bu tedbirlere dikkat etmesi, kene riskini azaltmada önemli bir adım olacaktır.