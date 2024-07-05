Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaağaç mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda, şüpheli bir şahsın bahçesinde yasadışı ekim ile sağlanmış 9492 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.