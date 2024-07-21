İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde bir şüphelinin evinin çevresinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı sonrasında çalışma başlatıldı. İlk olarak dron ile denetlenen ve bahçeye ekili Hint kenevirini tespit eden ekipler, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri, evde aramada bahçeye ekili 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda 2 farklı suçtan kaydı bulunan kadın şüpheli SK ile 10 farklı suçtan kaydı bulunan eşi HK gözaltına alındı. SK operasyonu sırasında polis ekiplerine, "Buraya yeni geçtim. Bunlar zaten burada ekiliydi, sadece su dökülmüşler büyümüşler. Başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, beni götürebilirsin" dedi. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA