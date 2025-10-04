'Amacım eğlendirmek değil, düşündürmek'

Gazetecilikten edebiyata uzanan yolculuğunu aktaran Mourad, uzun yıllar savaş muhabirliği yaptığını hatırlatarak, 'İran Devrimi'ni yaşarken gördüm ki tek bir makale ya da dosya, gerçeği anlatmaya yetmiyor. Bu yüzden roman yazmaya başladım. Amacım eğlendirmek değil, düşündürmekti. Bir şeyi anlatmak için hem akla hem de kalbe dokunmak gerekir' dedi.

Romanlarında tarih ve kimlik

Mourad, romanlarının temelinde kimlik, hafıza ve tarih temasının bulunduğunu vurguladı. İlk romanı Ölmüş Prensesin Anısına'da Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu ve Fransız Mandası döneminde Lübnan'daki mücadeleyi anlattığını söyleyen yazar, Gümüş Şehirde adlı eserinde ise İngiliz sömürgeciliğine karşı direnen Müslüman bir kraliçenin hikâyesine odaklandığını ifade etti. 'Benim için roman, tarihe ışık tutmanın ve unutulmuş sesleri duyurmanın bir yoluydu' dedi.

'Önemli olan yargılamak değil, anlamaktır'

Üniversite yıllarında hocasından duyduğu Spinoza alıntısının hayatına yön verdiğini belirten Mourad, 'Önemli olan yargılamak değil, anlamaktır' cümlesinin hem gazeteciliğinin hem de yazarlığının temelini oluşturduğunu dile getirdi. İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Mourad, gençliğinde bir yılını bu şehirde geçirdiğini hatırlattı. 'İzmir'i çok sevmiştim. Sonra İstanbul'a gittim, doğru mu yaptım bilmiyorum' sözleri salonda tebessümle karşılandı.

Institut français İzmir Müdürü Juliette Bompoint ise Kenizé Mourad'ı ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. 'O, hem gazeteci hem romancı kimliğiyle yaşayan bir anıt. Kadın kimliği, göç ve hafıza üzerine yazdığı eserleriyle bizlere derinlikli bir bakış sunuyor. Bu değerli anı paylaşmaktan mutluyuz' dedi.