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Seferihisar açıklarında yangının ardından patlama: Altı kişi yaralandı

Seferihisar açıklarında yangının ardından patlama: Altı kişi yaralandı

İzmir il genelinde 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaşanan yaralanma lı kaza ların oranları belirlendi. Emniyet güçleri ve trafik uzmanları tarafından hazırlanan rapor a göre, kazaların saat dilimleri ve türleri detaylandırıldı.

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