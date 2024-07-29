İzmir il genelinde 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaşanan yaralanmalı kazaların oranları belirlendi. Emniyet güçleri ve trafik uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre, kazaların saat dilimleri ve türleri detaylandırıldı.
Kazaların saat dilimlerine göre dağılımı
Gece kazaları
Kazaların yüzde 33’ü gece saatlerinde meydana gelirken,
Gündüz kazaları
Geriye kalan yüzde 67’lik kısım gündüz saatlerine denk geldi.
Kaza türleri ve dağılımları
- Işık ihlali: Kazaların yüzde 5'i trafik ışık ihlallerinden kaynaklandı.
- Arkadan çarpma: Yüzde 13 oranında arkadan çarpma kazaları meydana geldi.
- Kavşak ihlali: Kazaların yüzde 14'ü kavşak ihlallerinden oluştu.
- Yandan çarpma: Yüzde 34 oranında yandan çarpma kazaları raporlandı.
- Motosiklet kazası: Kazaların dikkat çekici bir kısmı, yani yüzde 58'i motosiklet kazalarından oluştu.
- Yaya kazası: Yüzde 18 oranında yaya kazaları yaşandı.
- Diğer kazalar: Yüzde 24 oranında çeşitli diğer kaza türleri gözlemlendi.
Editör: Simge Akbulut