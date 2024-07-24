Gaziemir Kent Konseyi Başkan Adayı Günnur Berber, seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Haberekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, geçmiş dönem çalışmalarını aktaran Günnur Berber, adaletli bir seçim olmasını dilediğini söyledi.

Seçim sonucunda kazanan ve kaybeden olmadığını asıl kazanan ve kaybedenin seçim sürecinde belli olduğunu söyleyen Berber, “Toplum seçim sürecinde ya kazanır ya kaybeder. Eğer düzgün, liyakatli, dürüst, adaletli bir seçim süreci yönetilirse toplum her iki tarafta da kazanır. Kent konseyleri siyaset üstüdür. Belediyelerin arka bahçesi değildir. Bütçesini belediye sağlar ama buna rağmen kentin sesine kulak vererek çalışması gereken kurumlardır. Kent için yapılacak şeyler zaten belediye meclisinde oylanıyor. Vatandaş ise belediyeye ulaştıramadığı konuları kent konseyine taşıyarak katılımcılık sağlıyor. Eğer belediye başkanı herkesi sahiplenici, katılımcı ve ortak anlayıştan yana bir başkansa kent konseyine destek oluyor ve sorunlar daha hızlı çözülüyor. Eğer durum tam tersiyse belediyenin arka bahçelerine dönüyor. Kent konseyleri aslında özerk bir yapıya sahiptir ama bu mevzuat tam anlamıyla Türkiye’ye uyarlanamadığı için bütçesini belediyeden almaya devam ediyor. Belediyeler kent konseyine bütçe sağlamak zorundadır ancak önceki dönem kent konseyi başkanı sıfır bütçeye sahipti. Bu sebeple de düzgün bir biçimde çalışma yapılamadı” diye konuştu.

"Başkan odasını kütüphaneye çevirmiştim"

Kent konseyi başkanı olduğunda çalışma grupları ile ortak hareket edeceğini de belirten Berber, 5 Ağustos 2021 yılından başlayıp üç ay devam eden geçmiş dönem çalışmalarını da şu ifadelerle anlattı: “Bütün partilerin kadın kolları başkanlarıyla bir araya gelerek kadınlara dair neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Çocuk, genç ve kadınlar benim için öncelikli olduğundan dolayı bir kütüphane projem vardı. Kent konseyi binamız merkezi bir yerde olduğu için herkesin rahatlıkla erişebileceği bir kütüphane projesi başlattım. Kent konseyi başkanının odasını kütüphaneye çeviriyordum. İçerisinde çok değerli kitaplar vardı. Ben tekrar başladığımda burayı halkın erişimine açacağım. Geçtiğimiz dönem kişilere iş bulmak için kent konseyini aracı yapmıştım. İş arayanlar ve işverenleri buluşturmuştum. Kadınlara yönelik kahvaltılar organize ediyordum. Birleştirici güç olması açısından böyle etkinlikleri oldukça önemsiyorum.”