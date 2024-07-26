Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İdeal Kent Konseyi Çalıştayı"nda, İzmir genelindeki Kent Konseyi başkanları ve temsilcileri, yerel demokrasi ve katılımı güçlendirmeyi hedefleyen bir dizi önemli öneri sundu.

Geniş katılım ve özgür çalışma ortamı

Bornova’daki Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar, muhtarlar ve noterler gibi toplumun tüm bileşenlerini bir araya getiren çalıştay, Aliağa, Bayraklı, Foça, Gaziemir, İzmir, Karşıyaka, Konak, Menderes, Selçuk ve Urla Kent Konseyleri’nin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Başkan Ömer Eşki’nin katılımcılara sınırsız bir özgür çalışma ortamı sunduğunu vurguladı.

Yerel Demokrasi ve katılımın güçlendirilmesi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalıştayda yaptığı konuşmada kent konseylerinin yerel demokrasi ve katılım için taşıdığı önemi belirtti. Eşki, “Kent konseyleri, toplumun tüm bileşenlerinin katılımını sağlayarak yerel yönetimlerde demokratik süreçlerin işlerliğini artıran en önemli araçlardır. Bornova’da katılımcı bir kent vizyonu oluşturmak amacıyla başlattığımız bu süreçte, tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak güçlü bir kent konseyi kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Görüşler ve öneriler

Çalıştayda katılımcılar tarafından sunulan öneriler, Bornova Kent Konseyi’nin kuruluş sürecine büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Bu öneriler arasında şunlar yer aldı:

Mahalle Meclislerinin kurulması,

Katılımcı ve Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Bütçe oluşturulması,

Belediye Stratejik Planının Katılımcı ve Cinsiyet Eşitliğine dayalı oluşturulması,

Belediye Meclisi içerisinde Kent Konseyi Komisyonu kurulması,

Kent Konseyi Başkanının Belediye Meclis toplantılarına katılım göstermesi,

Kent Konseyi öneri ve şikayetlerinin her ay meclis gündeminde görüşülmesi,

Belediye Başkanının her ay Kent Konseyi ile düzenli toplantılar yapması,

Kent Konseyi bütçesinin ihtiyaçları net şekilde karşılayacak düzeyde olması.

Katılımcı yönetim anlayışıyla ileriye dönük planlar

Başkan Eşki, çalıştayda ortaya konulan görüşlerin ve önerilerin, Bornova Kent Konseyi’nin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Bornova’mızı daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.