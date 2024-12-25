Artan gıda fiyatları ve ekonomik kriz, lokantacı esnafını zorlarken İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, Kent Lokantalarının işlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kılıç, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantalarının amacı dışına çıktığını savunarak, ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Turistlerin ilgisi tepki çekti

Kılıç, Kent Lokantalarının umuma açık olması nedeniyle esnafın ve turistlerin de yararlandığını ifade ederek, “Turistler bile 1,5 Euro’ya karnını doyuruyor. Bu durum esnafımızı mağdur ediyor” dedi. Başkan, uygulamanın ihtiyaç sahibi vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler için başlatıldığını ancak herkesin faydalandığını belirterek sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kent lokantalarına düzenleme önerisi

Başkan Kılıç, Kent Lokantalarının iyi bir uygulama olduğunu ancak kontrolsüz erişimin adaletsiz sonuçlar doğurduğunu belirtti. "Garibanın hakkı korunmalı. Belediye çalışanları, memurlar ve esnaflar yerine gerçekten ihtiyaç sahipleri faydalanmalı. E-devlet üzerinden kontrol sağlanarak adaletli bir sistem kurulabilir” dedi.

Esnaftan fiyat şikayeti

Kılıç ayrıca, işletmelerin Oda tarafından belirlenen fiyat tarifelerine uymadığını ve denetimsizlik nedeniyle vatandaşın mağdur olduğunu söyledi. Fiyatların standart hale getirilmesi ve İlçe Tarım’ın tarifelere daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Çözüm çağrısı

Lokantacılar Odası, hem esnafın korunması hem de ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi için yerel yönetimlerle iş birliği çağrısında bulunurken, fiyat denetimleri ve Kent Lokantalarının işleyişinde düzenlemeler yapılmasını talep etti.